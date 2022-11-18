В ЛНР пообещали наказать убийц российских военнопленных

Врио главы ЛНР Пасечник пообещал наказать убийц российских военнопленных

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ему известны фамилии и имена военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), убивших российских военнопленных. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени», — пообещал политик.

Пасечник также обвинил международное сообщество в замалчивании преступлений украинских военных, которые, по его словам, уже не скрывают их, чувствуя свою безнаказанность.

Ранее в сети появились видео с расстрелянными ВСУ российскими военными. На одном из них, в частности, демонстрируются тела военнослужащих, которые, как сообщается, сдались в плен и после были убиты украинскими бойцами.

Позднее в Минобороны России сообщили, что не считают казнь военнопленных «трагическим исключением» для украинской армии, указав на то, что это «распространенная практика в ВСУ».

На случившееся также обратили внимание в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Там заявили, что уже начали изучать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными.