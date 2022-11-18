В Минобороны высказались о видео с казненными ВСУ российскими военнослужащими

Минобороны заявило, что казнь военнопленных не является «трагическим исключением» для ВСУ

Казнь военнопленных не является «трагическим исключением» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Министерстве обороны России, комментируя распространившееся видео с расстрелянными российскими солдатами. Заявление ведомства приводится в его официальном Telegram-канале.

По сообщению Минобороны, убийство российских солдат было намеренным и методичным.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — прокомментировали видео в оборонном ведомстве России.

Также Минобороны напомнило, что все попавшие в плен солдаты ВСУ содержатся с соблюдением всех норм и конвенций.

Ранее в сети были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными