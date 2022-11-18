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22:44, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети

Новый владелец Twitter Маск попросил пользователей предложить дальнейшие изменения соцсети
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Adrees Latif / Reuters

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск в своем аккаунте попросил пользователей предложить дальнейшие изменения соцсети.

«Что Twitter следует сделать следующим?» — написал Маск.

Ранее Илон Маск предупредил, что работников компании ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог. При этом не готовых к подобным изменениям работников он призвал уволиться. Такой шаг предприниматель позиционировал как способ сделать компанию максимально конкурентоспособной.

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Марина Совина
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