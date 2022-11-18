Женщина бросила работу ради сбора грибов и обрела душевный покой

Metro: в Великобритании учительница бросила работу и занялась сбором грибов и ягод

В Великобритании женщина бросила работу учительницей ради прогулок по городу в поисках грибов и ягод и обрела душевный покой. Историю бывшего педагога публикует Metro.

31-летняя Мария Фернандес Гарсия всегда увлекалась растениями, грибами и ягодами, однако никогда не предполагала, что будет серьезно заниматься их сбором. Она посвятила 10 лет жизни обучению детей с особенностями развития и каждый день ходила на работу по расписанию. По пути в школу она встречала множество разнообразных цветов и кустарников и в какой-то момент решила узнать о них подробнее.

Применить знания на практике Гарсии удалось во время пандемии: она уволилась из школы и профессионально занялась фуражингом. Теперь женщина пьет чай из крапивы и готовит разные блюда из грибов.

Гарсия утверждает, что фуражинг не позволяет полностью избавиться от походов в продуктовый магазин и начать питаться только растениями, но дает возможность открыть для себя новые рецепты и укрепить иммунитет с помощью полезных для здоровья трав.

Гарсия основала компанию под названием «Целебные травы» и теперь организует фуражинг для желающих научиться разбираться во флоре. Тем, кто хочет самостоятельно попробовать городское собирательство, женщина рекомендует сначала научиться определять растения, прежде чем их есть, и по крайней мере два сезона попрактиковаться, прежде чем пробовать свои находки, особенно грибы.

Ранее сообщалось, что жительница Финляндии Аури Катарина начала бесплатно мыть чужие дома по всему миру и прославились в социальных сетях. По словам 29-летней девушки, она так любит наводить порядок, что бросила работу менеджера по обслуживанию в клининговой компании ради совмещения путешествий и бесплатной уборки домов незнакомых людей.