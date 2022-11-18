Назван вероятный итог расследования взрывов на «Северных потоках»

Аналитик Юшков предрек затягивание расследования диверсии на «Северных потоках»

Расследование о взрывах на «Северных потоках» будут затягивать, чтобы не называть возможных инициаторов диверсии. О том, кем и как именно он был осуществлен, общество сможет узнать только через несколько лет из рассекреченных материалов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило Reuters.

«Ожидать сенсационных разоблачений не стоит — возможно, что-то мы узнаем только через несколько лет из рассекреченных материалов, — допустил Юшков. — По сути, заявление прокуратуры Швеции — это просто конкретизация того, что было известно с самого начала, того, что имел место теракт».

Ключевым моментом, по мнению аналитика, станет установление состава взрывчатых веществ, обнаруженных на месте теракта. С их помощью можно будет сузить круг подозреваемых.

«По анализам можно будет определить основное вещество и понять, кто обычно им пользуется. Но понятно, что эти данные нам вряд ли озвучат — не думаю, что Швеция и Дания решатся сузить круг подозреваемых. Вероятно, расследование будут всячески затягивать и ничего нового мы долгое время не увидим. К тому же европейцы понимают, что и сама Россия теряет интерес к "Северным потокам", сосредотачивая внимание на проекте турецкого газового хаба», — заметил Юшков.

Ранее Die Welt писало, что два неизвестных судна с выключенными передатчиками, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток «Северного потока», могли выполнять разведывательные задачи. Предполагается, что суда должны были проконтролировать отсутствие свидетелей готовящейся диверсии.