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05:49, 18 ноября 2022Мир

Япония проспонсирует покупку бронированных автомобилей для МАГАТЭ

Япония выделит $840 тыс на покупку авто для передвижения экспертов МАГАТЭ в районе ЗАЭС

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Япония выделит свыше 800 тысяч долларов на покупку автомобилей для передвижения экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он уточнил, что Токио проспонсирует покупку четырех бронированных автомобилей. По словам Хирокадзу Мацуно, на данные нужды будет выделено около 840 тысяч долларов.

«Мы высоко ценим усилия МАГАТЭ, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности объектов атомной энерегетики на Украине и ядерной безопасности, и оказывали помощь МАГАТЭ», — подчеркнул генсек японского кабмина.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.

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Марина Совина
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