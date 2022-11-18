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07:36, 18 ноября 2022Путешествия

Названы лучшие способы открыть карту в заграничном банке

Экономист Сагалаев посоветовал оформлять карту для оплаты за рубежом в Белоруссии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские карты Visa и Mastercard перестали работать за границей еще в марте 2022 года, а карты «Мир» работают не везде, поэтому для оплаты за рубежом остается только оформление иностранной банковской карты. О том, как это лучше всего сделать, «Ленте.ру» рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Не стоит обращаться по этому вопросу в отделения иностранных банков, которые находятся в России, поскольку они работают в сфере российского законодательства, отметил экономист. «Обратившись в банк, вы получите еще одну российскую карту», — пояснил он.

В какой стране можно оформить карту

Более доступными в плане оформления карт для граждан России на сегодняшний момент можно назвать банки стран СНГ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана — и «дружественных» стран — Турции или ОАЭ, поделился Сагалаев.

«Также с 21 ноября 2022 года россияне получат возможность оформить на Шри-Ланке дебетовые карты Visa и Mastercard. Однако, если карта нужна гарантированно и быстро, лучше всего заказать оформление карты в Белоруссии», — обратил внимание финансист.

В каждой стране и банке свои правила, и они постоянно меняются, поэтому перед тем, как начать оформление, уточните информацию и список необходимых документов у банка

Владимир Сагалаевфинансовый аналитик

Способы открытия счета и карты

По словам экономиста, открыть счет и карту в зарубежном банке можно тремя способами: открыть счет самим дистанционно, поручить это специалистам или приехать самостоятельно в страну.

«Насчет первого и второго варианта, все может измениться в любой момент, но пока доступны три страны — Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Большинство стран требуют обязательное личное присутствие при подаче документов», — подчеркнул Сагалаев.

У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, предупредил он. Так, в первом случае человек может попасть на сайт-однодневку, прямиком в руки мошенников. Кроме того, при удаленном оформлении у карты могут быть некоторые ограничения по лимитам и функционалу.

Во втором случае услуги фирм, занимающихся открытием счетов, должны быть дополнительно оплачены. Например, открытие карты европейского банка стоит примерно около трех тысяч евро.

«Третий вариант потребует от вас дополнительного времени и денег на перелет, ночлег, питание и транспорт в зарубежной стране, поэтому такой вариант хорош, если вы едете в страну в командировку или отдых», — заметил финансовый аналитик.

В любом случае каждый, кто захочет открыть карту за рубежом, должен взвесить сам все «за» и «против» и самостоятельно принять оптимальное решение. Иногда стоит переплатить, но гарантировано оформить карту и не попасться в руки мошенникам

Владимир Сагалаевфинансовый аналитик

Ранее в Народном банке Шри-Ланки российским туристам предложили дистанционно оформить банковские карты Visa и Mastercard перед отправлением на курорт. Опция будет доступна с 21 ноября.

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Екатерина Смирная
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