Путин наградил экипаж вывозившего людей из Херсона катера

Путин наградил экипаж катера «Арарат», вывозившего людей из Херсона на левый берег Днепра

Президент России Владимир Путин своим указом наградил экипаж ручного катера «Арарат», помогавшего вывозить людей из Херсона на левый берег Днепра. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, орденом Мужества награждаются капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк. Матрос Роман Уваров награжден медалью «За спасение погибавших».

Кроме того, орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

9 ноября Россия приняла решение отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовало перемещение мирных жителей из города. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.