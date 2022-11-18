Издатели предупредили об изъятии до 50 процентов книг из-за закона об ЛГБТ

Издатели предупредили об исчезновении с рынка до 50 процентов книг из-за закона об ЛГБТ

Издатели предупредили об исчезновении с российского рынка до 50 процентов книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщает РБК.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что из-за размытых понятий в законодательных инициативах под угрозой изъятия окажутся почти все книги Виктора Пелевина, биография композитора Петра Чайковского и «многое другое». Новиков указал на слишком общий характер формулировок и отсутствие в законодательстве определений, раскрывающих содержание используемых в законопроекте понятий.

По поводу отсутствия внятной расшифровки понятий также высказались гендиректор издательства «Рипол Классик» Сергей Макаренков и гендиректор «Альпины» Алексей Ильин. По словам последнего, обычно тема ЛГБТ в книгах является не основной, а авторы не призывают к смене пола или ориентации. «Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — сказал Ильин.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также документ предусматривает запрет информации с призывом к смене пола и пропаганду педофилии. Законопроект затрагивает интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу.

