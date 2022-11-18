Украинский мэр предупредил жителей об отключении света и тепла на недели

Мэр Львова Садовой предупредил, что город может остаться без света и отопления на недели

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил местных жителей, что они могут оказаться без электричества и отопления на недели. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один или два дня, а неделю или две недели. К этому нужно готовиться», — сообщил Садовой.

Он призвал жителей закупить печи-буржуйки и генераторы, потому что «ситуация может стать крайне сложной». Он также поблагодарил горожан, которые обустраивают пункты обогрева, отметив, что число таких пунктов достигает почти тысячи.

Неравномерность распределения электроэнергии среди потребителей Садовой объяснил тем, что при строительстве города не предусматривались плановые и аварийные отключения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 17 ноября без света остаются 10 миллионов жителей страны. По его словам, наибольшее число отключений электроэнергии зафиксировано в Винницкой, Одесской, Сумской областях, а также в Киеве.

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных домов уехать на зиму в село. По его мнению, в частных домах проще выжить без электроэнергии.