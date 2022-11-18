Зеленский рассказал о 10 миллионах оставшихся без света украинцев

Зеленский заявил, что без электроэнергии остаются 10 миллионов жителей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что по состоянию на вечер 17 ноября без света остаются 10 миллионов жителей страны.

По словам Зеленского, наибольшее число отключений электроэнергии зафиксировано в Винницкой, Одесской, Сумской областях, а также в Киеве. «Весь день идет ликвидация последствий ударов», — отметил президент.

Ранее Зеленский рассказывал, что около 10 миллионов граждан остались без электричества после массовых взрывов, которые прогремели сразу в нескольких регионах страны 15 ноября.

Вечером 17 ноября был зафиксирован рекорд по экстренным отключениям в Киеве — по словам гендиректора компании-поставщика ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко, систему ограничили почти на 523 МВт.

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных домов уехать на зиму в село. По его мнению, в частных домах проще выжить без электроэнергии.