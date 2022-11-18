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12:11, 18 ноября 2022Россия

Стало известно об истощении ВСУ на луганском направлении

Офицер Марочко заявил о переходе ВСУ к обороне на некоторых участках луганского фронта

Фото: Natalia Rozhniativska / Press Service of the 30th Prince Konstanty Ostrogski Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно выдыхаются, отчего вынуждены переходить в маневренную, а на некоторых участках — и в глухую оборону, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

При этом попытки атаковать позиции российских войск продолжаются. «Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — сказал Марочко.

Ранее офицер сообщал о переброске основных сил ВСУ на луганский фронт. По его словам, украинское командование рассматривает это направление как приоритетное.

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Василий Мека
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