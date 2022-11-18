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20:09, 18 ноября 2022Экономика

Доход России от легализации майнинга оценили

Глава Bitriver Рунец: первый год легального майнинга может принести России 50 млрд рублей

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В случае одобрения внесенный 17 ноября в Госдуму законопроект о регулировании майнинга и криптовалют сможет принести в российский бюджет 50 миллиардов рублей уже в течение первого года. Такую оценку дал основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец в разговоре с РИА Новости.

Рунец отметил, что участники крипторынка готовы к введению регулирования и настроены активно сотрудничать с властями в процессе подготовки поправок к законопроекту. По его словам, в документе еще предстоит доработать взвешенную систему налогообложения прибыли майнеров.

17 ноября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года майнерам предлагается разрешить продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании и через специальную российскую площадку. 

Как отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект постараются принять уже в декабре. По сообщению ТАСС, Центробанк уже выступил в поддержку документа.

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Софья Ермакова
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