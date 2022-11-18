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13:16, 18 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинской установки РСЗО «Ураган»

Минобороны заявило об уничтожении украинской установки РСЗО «Ураган» под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, также средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Гончаровка Луганской народной республики (ЛНР) и Никольское Донецкой народной республики (ДНР).

Помимо этого, перехвачено десять РСЗО «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск ДНР, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Опытное, находящийся ДНР. При помощи ударов артиллерии и штурмовых групп все контратаки были отражены, а подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отброшены на исходные позиции, уточнили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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