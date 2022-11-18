США попросили Европу осторожнее говорить о ЧП с ракетами в Польше

Politico: США призвали Европу осторожнее говорить о ЧП с ракетами в Польше

США в последние дни провели ряд переговоров с европейскими партнерами по вопросу ЧП с падением ракет в Польше. Об этом пишет Politico.

По информации издания, Вашингтон потребовал от союзников по НАТО как можно осторожнее высказываться о причинах инцидента и воздержаться от категоричных заявлений. Причиной этого стали обвинения со стороны Киева о причастности Москвы, тогда как Запад склонен видеть в ЧП вину Вооруженных сил Украины. Пока США не считают такие разногласия критичными, но в будущем они могут стать весомее, и России будет выгодно ими воспользоваться, поясняется в публикации.

«Я думаю, что мы все усвоили довольно ценный урок, что нельзя говорить что-то сразу, пока не поймешь, что это такое… потому что ставки сейчас очень высоки», — сказала журналистам президент Немецкого фонда Маршалла, бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув, погибли два человека. Позднее президент США Джо Байден пояснил, что взрывы в Польше стали результатом падения ракет украинской ПВО.