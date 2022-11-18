Юрист назвал россиянам самые выгодные месяца для отпуска в 2023 году

Юрист Бабич рекомендовал россиянам брать отпуск в 2023 году в марте, августе или октябре

Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2023 году станут март, август и октябрь. Такую рекомендацию дал в интервью радио Sputnik руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

По его словам, финансово выгодно брать отпуск в тот месяц, в котором мало выходных и нет праздничных дней. Юрист пояснил, что в России платят за календарные дни, а при расчете отпускных учитывается среднедневной заработок. При этом максимум в месяце бывает 22-23 рабочих дня, добавил он. «Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее», — подчеркнул эксперт.

Однако, добавил Бабич, если человек хочет продлить отпуск, то в таком случае лучше запланировать отдых в месяце, в котором много праздников. «С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае», — отметил он. Юрист также напомнил россиянам, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет не менее 28 дней.

В августе российское правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января, февральские пройдут с 23 по 26 февраля, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.