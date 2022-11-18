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11:16, 18 ноября 2022Россия

Тысячи автоматных патронов нашли на мусорке возле парка «Патриот» в Подмосковье

Mash сообщил об обнаружении тысячи автоматных патронов на мусорке возле парка «Патриот»

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Около 4,5 тысячи автоматных патронов обнаружили в мусорном контейнере у парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого проходящие в Московской области подготовку мобилизованные жаловались, что им почти не проводят занятия по стрельбе.

Шесть коробок с боевыми патронами калибра 5,45 и 9 миллиметров случайно нашел дворник. Сотрудники полиции все изъяли и сейчас выясняют, как автоматные патроны оказались в мусорном баке.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила у школьника из Красноярска шесть единиц оружия и тысячу патронов. Правоохранители изъяли у школьника оружие, ведется расследование.

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Анна Щербакова
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