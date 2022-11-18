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20:16, 18 ноября 2022Спорт

ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах, которые примут матчи ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о запрете продажи пива на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

Уточняется, что решение принято по итогам консультаций с властями Катара. «Продажа алкогольных напитков будет сосредоточена на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках», — говорится в заявлении.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о последствиях запрета пива на стадионах ЧМ-2022. По словам экс-игрока, без алкоголя фанаты будут «болеть уже не так».

Ранее 18 ноября стало известно, что в Катаре хотят запретить продажу пива на стадионах во время матчей ЧМ. Уточнялось, что организаторы турнира оказывали давление на Международную федерацию футбола, поскольку в стране запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах. Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем хозяев турнира против сборной Эквадора. Финал пройдет 18 декабря.

Алексей Гусев
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