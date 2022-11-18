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03:24, 18 ноября 2022Спорт

Катар обвинили в подкупе восьми игроков сборной Эквадора

Аналитик Таха: Катар подкупил восемь игроков Эквадора ради победы в матче открытия ЧМ-2022

Фото: Pilar Olivares / Reutersconnect.com

Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, чтобы его команда проиграла в матче открытия чемпионата мира, который пройдет 20 ноября. Об этом заявил журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха. Соответствующий пост он разместил в своем аккаунте в Twitter.

По информации журналиста, страна-хозяйка мундиаля заплатила эквадорцам 7,4 миллионов долларов. Он отметил, что пять его источников из Катара и Эквадора подтвердили это. «Надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — заявил Таха.

Официальные лица эту информацию пока не прокомментировали.

Встреча между сборными Катара и Эквадора состоится в воскресенье, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что большинство русскоязычных болельщиков на ЧМ-2022 по футболу будет поддерживать сборную Сербии. Любимая команда русскоязычных фанатов была названа по итогам голосования, проведенного изданием и спортивной вертикалью портала «Рамблер».

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Екатерина Подвигина
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