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20:50, 18 ноября 2022Россия

В ЛНР демобилизовали студентов

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о демобилизации студентов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о демобилизации студентов. Соответствующий документ опубликован на сайте главы ЛНР.

Согласно документу, с военной службы увольняются обучающихся по очной и заочной формам студенты региона, которые были призваны в рамках мобилизации.

Военным командирам предписывается заключить контракты с теми ранее мобилизованными студентами, которые не желают уходить с военной службы.

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Ранее об аналогичной мере сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР, после чего организовать их возвращение к местам обучения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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