ВСУ обстреляли российский поселок
«Shot»: ВСУ обстреляли территорию поселка в Брянской области, повреждена подстанция
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сообщение местных жителей.
Как стало известно изданию, при обстреле была повреждена электроподстанция.
При этом Shot отмечает, что обстрел поселка продолжается. О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.