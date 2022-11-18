ВСУ обстреляли российский поселок

«Shot»: ВСУ обстреляли территорию поселка в Брянской области, повреждена подстанция

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сообщение местных жителей.

Как стало известно изданию, при обстреле была повреждена электроподстанция.

При этом Shot отмечает, что обстрел поселка продолжается. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.