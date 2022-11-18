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17:47, 18 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли российский поселок

«Shot»: ВСУ обстреляли территорию поселка в Брянской области, повреждена подстанция

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сообщение местных жителей.

Как стало известно изданию, при обстреле была повреждена электроподстанция.

Фото: телеграм-канал SHOT

При этом Shot отмечает, что обстрел поселка продолжается. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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Марк Леонов
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