Российский депутат предложил бороться с воинствующим феминизмом и простатитом

Бурятский депутат Малышенко предложил бороться с воинствующим феминизмом и простатитом

Депутаты Народного Хурала Бурятии во время заседания обсудили вопросы борьбы с воинствующим феминизмом и простатитом. Об этом сообщает портал «Байкал Daily».

По данным издания, депутаты Хурала коснулись вопроса феминизма в контексте обсуждения закупок — депутат Игорь Бобков отметил, что из бюджета региона после ехидного комментария чиновницы от медицины пропал пункт о закупке оборудования для лечения простатита.

«Одна высокопоставленная чиновница (...) раздраженно сказала: "Вам что, простатит лечить нечем?". И с издевкой добавила, что надо больше с женщинами общаться! (...) Нормальные женщины, не подверженные феминизму, то есть любящие мужчин, знают, что как раз простатит затрудняет общение с женщинами или ограничивает его платоническими отношениями», — рассказал парламентарий.

Он предположил, что пункт о закупке этого оборудования пропал либо из-за смущения депутатов, либо из-за лоббизма упомянутой чиновницы, которая отстаивает интересы фармацевтических компаний, поставляющих в аптеки БАДы, якобы помогающие при простатите.

Выступление Бобкова поддержал председатель комитета Хурала по госустройству Виктор Малышенко.

«Предлагаю бороться с лоббизмом, феминизмом и простатитом!» — резюмировал он.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении TikTok из-за «пропаганды радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях». За отказ удалить материал с гей-пропагандой суд оштрафовал соцсеть на три миллиона рублей.