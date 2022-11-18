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00:21, 18 ноября 2022Спорт

Чемпион России по футболу раскритиковал игру сборной в матче с Таджикистаном

Владислав Радимов назвал игру российских футболистов в матче с Таджикистаном беспределом
Владислав Радимов

Владислав Радимов. Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Чемпион России по футболу и бывший ихавбек сборной страны Владислав Радимов раскритиковал национальную команду за игру в товарищеском матче против Таджикистана. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можно не создавать моменты, это футбол, но не бежать, не бороться… Сколько единоборств мы проиграли. Мы о чем вообще говорим, мы с какой сборной играли?» — возмутился Радимов, назвав выступление россиян беспределом. Он добавил, что некоторых футболистов больше не следует вызывать в сборную, но не обозначил их имена.

Встреча с Таджикистаном прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. 20 ноября россияне также сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Игра пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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