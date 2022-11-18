Редчайшие слоны-близнецы родились в США

New York Post: в США слониха Мали родила редчайших слонят-близнецов

В США родилась пара индийских слонов-близнецов. Об этом сообщает New York Post.

Редчайшие детеныши появились на свет в зоопарке города Сиракузы, штат Нью-Йорк, 24 октября у слонихи по имени Мали и слона Дока. Сотрудники учреждения рассказали, что были удивлены, когда через 10 часов после рождения первого детеныша Мали родила второго. Смотрители не знали, что она беременна двумя слонятами, так как проводить ультразвуковое исследование этих животных очень сложно из-за их размеров, а результаты часто бывают неточными.

Вероятность рождения слонов-близнецов составляет менее одного процента. Чаще всего один из близнецов бывает мертворожденным или настолько слабым, что погибает вскоре после рождения. Однако слонята, родившиеся в Сиракузах, абсолютно здоровы и уже выходят в вольер вместе с матерью. Малышам пока не дали имен, их называют просто близняшки Мали, по имени матери.

Как заявили в дирекции зоопарка, рождение слонят-близнецов является не только историческим событием для США, где такого раньше не случалось, но и важным вкладом в выживание всей популяции азиатских слонов. В данный момент этот вид считается вымирающим: в мире насчитывается не более 20 тысяч его представителей.

Азиатские слоны живут на территории южной и северо-восточной Индии, на Шри-Ланке, в Непале, Бутане и других странах Юго-Восточной Азии. Эти животные погибают не только из-за сокращения естественного ареала обитания, но и из-за вируса герпеса слонов (EEHV), жертвами которого становятся в основном молодые животные. В частности, два предыдущих слоненка Мали умерли именно от этой болезни.

В декабре 2021 года сообщалось, что в зоопарке британского графства Суффолк родился редчайший белый носорог. Этот вид был почти полностью уничтожен человеком, однако сейчас постепенно восстанавливается.

