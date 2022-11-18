C Ройзмана взыскали 565 тысяч рублей за несогласованную акцию в 2021 году

С организаторов несогласованной акции в 2021 году взыскали 565 тысяч рублей в пользу МВД

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего мэра города Евгения Ройзмана и других организаторов несогласованной акции в 2021 году 565 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, деньги пойдут на компенсацию расходов регионального МВД, которому пришлось привлекать сотрудников к работе на акции в выходной день. Истец пояснил, что всего в выходной день было привлечено более полтора тысяч полицейских, компенсация за их работу составляет 499 тысяч рублей, еще 66 тысяч рублей ушло на бензин для служебного транспорта.

31 января 2021 года в ряде городов прошли несогласованные митинги в поддержку главы ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). 29 апреля 2022 года суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Ирине Фатьяновой почти на четыре миллиона рублей.