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06:32, 19 ноября 2022Спорт

В Госдуме предрекли ЧМ-2022 в Катаре статус самого скандального в истории

Депутат Госдумы Свищев предрек ЧМ-2022 в Катаре статус самого скандального в истории

Фото: Naoki Morita / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

Депутат предрек мундиалю статус самого скандального в истории. «Вместо того, чтобы наслаждаться красивым открытием чемпионата и матчами, мы будем теперь разбираться в интригах и понимать, кто здесь прав», — рассказал Свищев.

Ранее 18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Ранее в тот же день появилась информация, что Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, чтобы команда проиграла в матче открытия чемпионата мира, который пройдет 20 ноября. Уточнялось, что страна-хозяйка мундиаля заплатила эквадорцам 7,4 миллионов долларов.

Алексей Гусев
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