В Хабаровском крае откроют школы каюров

РГО заявило о планах открыть школы каюров для детей и взрослых в Хабаровском крае

В Хабаровском крае планируют открыть школы каюров — погонщиков запряженных собак и оленей. Обучение будет доступно как детям, так и взрослым. Об этом сообщается на сайте хабаровского отделения Русского географического общества (РГО).

Работа будет вестись в рамках проекта о возрождении традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья «Амурия». Однако в РГО признали, что в этой сфере почти 90 лет не велось системной работы и традиционная промысловая деятельность в регионе была почти утрачена.

Отмечается, что РГО договорилось о создании пилотной школы каюров с администрацией и главой национального села Верхний Нерген (Нанайский район). «Таким образом, собаководство коренных народов Амура может стать новым интересным направлением развития культурной, экономической и общественной жизни края», — говорится в сообщении организации.

Ранее в Хабаровском крае установили охранную зону для уникального природного парка «Хосо», где обитают такие редкие представители фауны, как амурский тигр и дикуша. Также на территории парка произрастают реликтовые растения — «живые ископаемые» прежних геологических эпох — орех маньчжурский, бархат амурский, ясень маньчжурский, кониограмма средняя, кочедыжник крылатый и тис остроконечний.