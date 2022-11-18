Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:08, 20 ноября 2022Моя страна

В Хабаровском крае откроют школы каюров

РГО заявило о планах открыть школы каюров для детей и взрослых в Хабаровском крае

Фото: И. Буймистров / РИА Новости

В Хабаровском крае планируют открыть школы каюров — погонщиков запряженных собак и оленей. Обучение будет доступно как детям, так и взрослым. Об этом сообщается на сайте хабаровского отделения Русского географического общества (РГО).

Работа будет вестись в рамках проекта о возрождении традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья «Амурия». Однако в РГО признали, что в этой сфере почти 90 лет не велось системной работы и традиционная промысловая деятельность в регионе была почти утрачена.

Отмечается, что РГО договорилось о создании пилотной школы каюров с администрацией и главой национального села Верхний Нерген (Нанайский район). «Таким образом, собаководство коренных народов Амура может стать новым интересным направлением развития культурной, экономической и общественной жизни края», — говорится в сообщении организации.

Ранее в Хабаровском крае установили охранную зону для уникального природного парка «Хосо», где обитают такие редкие представители фауны, как амурский тигр и дикуша. Также на территории парка произрастают реликтовые растения — «живые ископаемые» прежних геологических эпох — орех маньчжурский, бархат амурский, ясень маньчжурский, кониограмма средняя, кочедыжник крылатый и тис остроконечний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.