Сенатор назвал провокацией запуск ракет по территории Польши

Сенатор Константин Долгов: это было прощупывание боем России и стран НАТО

Попадание украинских ракет на территорию Польши — это чистой воды провокация. Каков круг авторов этой провокации сейчас сказать трудно. Но главные действующие лица, которых выпустили на арену — это, конечно, Киев и Варшава. И они играют в очень опасную игру. Так дипломат, американист и сенатор Константин Долгов на шоу «Дайте сказать!» в эфире телеканала LIFE прокомментировал мотивы обстрела польского села Пшеводув.

«Я думаю, что ставилось несколько задач — это было прощупывание боем России, в первую очередь, но также это было желание посмотреть — какова будет реакция стран НАТО, каково их внутреннее единство и уровень сотрудничества», — отметил Константин Долгов.

По мнению политика, в глазах властителей западных стран Россия все равно виновата в этой провокации, хотя и премьер Италии, и канцлер Германии заявили, что это ракета не российская, и, тем более об этом же говорил и президент Байден. Чем это все опасно? Это опасно тем, что на Западе в последние годы очень сильно снизился инстинкт самосохранения. Порог недопустимого на самом низком уровне — на Западе рассуждают о применении ядерного оружия совершенно спокойно.

«Они приписывают России желание развязать ядерную войну хотя, и наш президент, и министр обороны, и министр иностранных дел близко ничего такого не говорили. Наша стратегия безопасности публичная. И в отличие от американской концепции, которая явно наступательная. Наша концепция оборонительная. И вообще американцы ведут с нами войну руками украинцев. Их девиз — война до последнего украинца», — говорит Константин Долгов.

Украина, не являясь членом НАТО больше всех кричала о применении пятой статьи Вашингтонского договора, обратил внимание сенатор. «А какое ее спрашивается дело? В Вашингтоне прекрасно понимают, что задействование механизмов НАТО приведет неминуемо к прямому столкновению России и США. Об этом не очень хочется рассуждать. Прямое столкновение НАТО и России — это прямой порог ядерного конфликта. Степень и скорость эскалации в этом случае были бы совершенно непредсказуемы. Уверен — это понимают многие в Вашингтоне и в европейских столицах НАТО». Константин Долгов убежден, что при всей моральной, ценностной, профессиональной деградации правящего класса на Западе, все-таки там немалое количество толковых людей. «Не надо недооценивать своих противников», — подчеркнул политик.

У американцев задача номер один — сохранить мировую гегемонию, полагает Константин Долгов. Об этом четко и ясно сказал Владимир Путин на Валдайском форуме. В американском политическом мышлении популярен термин — «контролируемая эскалация». Они верят, что эскалацию можно контролировать на всех этапах — это, кстати, объединяет их с британцами. Но это никогда не получается — на каком-то этапе эскалации ситуация все равно выходит из-под контроля. «Я думаю задумка именно такая. В любом случае напряженность вокруг России нужна им. Они продолжат нагнетать ситуацию и в военном отношении, стараясь нас ослабить, и будут продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — завершил мысль сенатор.

Украинский президент Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы спровоцировать НАТО на конфликт с Россией. Об этом ранее заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Президент США Джо Байден заявил, что инцидент произошел из-за работы ПВО Украины.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев при этом обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.