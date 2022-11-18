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02:00, 18 ноября 2022Из жизни

Группа мужчин годами усыпляла и тайно насиловала жен друг друга

В Сингапуре вынесли приговор мужчинам, усыплявшим и насиловавшим жен друг друга

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Сингапуре вынесли приговор группе мужчин, которые годами усыпляли своих жен при помощи медикаментов, а затем тайно насиловали их. Преступников осудили на сроки от 13,5 до 22 лет, сообщает The Straits Times.

Преступления совершались между 2010 и 2018 годом. По версии обвинения, пятеро мужчин, которые в документах обозначаются только буквами, познакомились на интернет-площадках для людей, желающих меняться сексуальными партнерами. Сначала они рассказывали друг другу о своей сексуальной жизни и фантазиях, а позже решили обмениваться женами.

Следствием было доказано, что трое участников сговора, 45-летние K и M и 53-летний L, усыпляли своих жен снотворным, после чего женщин насиловали их сообщники. При этом мужья снимали происходящее на видео и делали фотографии, которые позже распространяли среди приятелей.

В деле фигурирует некий 37-летний холостяк N, который вместе с другими обвиняемыми вступил в сговор с 41-летним J. Все четверо на протяжении восьми лет насиловали жену J.

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Против J было выдвинуто больше всего обвинений, и расследование его дела пока не закончено. Заговор раскрыла супруга J. Она обнаружила в сети свои фотографии в обнаженном виде и обратилась в полицию. Также выяснилось, что некоторые изнасилования преступники транслировали в сети.

В заговоре также участвовали некие P и O. Первый уже получил трехлетний срок за попытку изнасилования жены L в 2017 году. Ему не удалось довести дело до конца, потому что женщина неожиданно проснулась. Подозреваемый O отрицает свое участие в преступлениях.

Злоумышленники получили от 13,5 до 22 лет тюрьмы, также каждый получит по 20 ударов палкой. Приговор по делу J еще не вынесен, но ожидается, что он будет еще более суровым.

Ранее сообщалось, что жительница Индии отрезала сожителю половые органы из-за домогательств к ее дочери. Женщина заявила, что ничуть не жалеет о своем поступке.

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Никита Савин
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