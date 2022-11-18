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10:46, 18 ноября 2022Россия

Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины

Зампред Совбеза Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Тема финансовой поддержки Украины становится токсичной для США — несмотря на планы Вашингтона выделять средства Киеву и дальше, делать это станет труднее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик предрек перемены в настроениях американцев. По его словам, жителей США надули, передав «в неведомом направлении гигантские средства». Однако рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, так как Соединенные Штаты «всегда бросали своих друзей», добавил Медведев.

Власти Украины это понимают, поэтому продолжают требовать новые ограничения против России и «все больше и больше западного бабла на войну», подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявлял, что Россия по очевидным причинам не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. Тогда он уточнил, что Москва также не наносила удары по вражеским целям, находящимся в населенных пунктах. «И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал политик.

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Сергей Истомин
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