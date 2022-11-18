В Запорожье полицейские задержали бегавшего с топором по улице россиянина

В Запорожье сотрудники МВД задержали мужчину, бегавшего с топором по улице

В Бердянске (Запорожская область) правоохранители обезвредили и задержали 41-летнего местного жителя, которого соседка заметила в неадекватном состоянии с топором на улице. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщили в ГУВД по Запорожской области.

Полиция установила, что незадолго до этого россиянин поссорился со своим 41-летним знакомым во время застолья и в состоянии алкогольного опьянения нанес мужчине удары топором по голове. За жизнь потерпевшего борются врачи. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что под Иркутском арестовали женщину, зарубившую топором любовницу мужа и скрывавшуюся 17 лет.