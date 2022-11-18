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04:57, 18 ноября 2022Россия

В Госдуме решили запретить пропаганду смены пола

Депутаты Госдумы решили внести пропаганду смены пола в перечень запрещенной информации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты Госдумы РФ решили расширить перечень запрещенной информации, включив в него материалы, пропагандирующие смену пола. С таким предложением выступил Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которое состоится 21 ноября, Хинштейн, подготовил поправки «в части запрета пропаганды трансгендерности». Как объяснил парламентарий, так как понятия трансгендерности нет в действующем российском законодательстве, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола.

Планируется, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) будет предусмотрено наказание за такую пропаганду.

Ранее Александр Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду одним из оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Соответствующую поправку он внес в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

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Екатерина Подвигина
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