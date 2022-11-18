При обстреле ВСУ города Алешки Херсонской области снаряд попал в точку сбора для эвакуации

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Алешки в Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — сказал собеседник агентства, уточнив, что украинские силовики вели обстрел из минометов.

11 ноября ВСУ попытались сорвать перевозку мирного населения из Херсона на левый берег Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России. «Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ нанесли пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении министерства.