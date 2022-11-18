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13:15, 18 ноября 2022Россия

Минобороны России рассказало о нарушивших снабжение ВСУ ударах

Минобороны заявило о нанесении массированного удара по инфраструктуре Украины 17 ноября
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Высокоточные удары Вооруженных сил (ВС) России нарушили снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, массированный удар был нанесен по инфраструктуре Украины 17 ноября — ракетами были поражены арсенал с западным артиллерийским вооружением и цеха ремонтного завода.

«Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Конашенков уточнил, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Ранее сообщалось, что над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями Украины были замечены летящие ракеты, очевидцы рассказывали о работе систем противовоздушной обороны.

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Марк Леонов
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