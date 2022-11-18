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05:21, 18 ноября 2022Наука и техника

В России разработают самолет вертикального взлета

«Эколибри» сообщила, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Компания «Эколибри» рассказала, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент закончен первый этап проектирования, разработчики уже испытывают отдельные системы. Как рассказали в компании, самолет будет оснащен гибридной силовой установкой. «Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — пояснили там.

В компании отметили, что самолет должен занять часть ниши вертолетов в пассажирских перевозках. Отсутствие сложных механизмов позволит снизить себестоимость воздушного судна, а сделан он будет в основном из российских компонентов. «В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты», — добавили в «Эколибри».

Глава научно-технического совета компании Алексей Рогозин рассказал, что самолет будет иметь дальность полета до 1200 километров, а его скорость составит около 270 километров в час.

Ранее сообщалось, что российский бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта.

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Марина Совина
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