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18:46, 18 ноября 2022Россия

Россиянку с двумя детьми нашли мертвыми в квартире

В петербургской квартире нашли мертвыми россиянку и двух детей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В петербургской квартире нашли мертвыми 39-летнюю женщину с двумя детьми дошкольного возраста. Признаков насильственной смерти у погибших обнаружено не было, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Большой Пороховой улице, причина смерти россиянки и ее детей — шестилетнего сына и двухлетней дочери — остается неизвестной. По версии следствия, смерть могло спровоцировать отравление угарным газом.

Однако бывший муж погибшей считает, что причина была не в газе. «Мне следователь сказал, что, скорее всего, причиной была гомеопатия, которую, скорее всего, посоветовала сестра погибшей», — объяснил он. Мужчина добавил, что не общался с супругой с начала лета и не знает подробностей ее жизни.

Вместе с тем в организации «Петербурггаз» заявили, что газ в квартире погибшей был отключен с 2019 года, когда владельцы жилья проводили ремонт — с тех пор компания не получала заявок на подключение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи опрашивают свидетелей и выясняют детали случившегося.

Ранее сообщалось, что трое детей из Нижнего Новгорода попали в больницу после отравления угарным газом. Причиной стала утечка газа у соседей и сломанная вытяжка у них в квартире.

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Варвара Родикова
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