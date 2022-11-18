Лидер Китая Си Цзиньпин призвал уважать территориальную целостность всех стран

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал уважать территориальную целостность всех стран мира. Глава государства высказался на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, его слова передает ТАСС.

«Мы должны четко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявил председатель КНР.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонней встречи призвал Си Цзиньпина вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с Киевом. Отмечалось, что позиция Китая по проведению Россией специальной военной операции на Украине становится «более сбалансированной и конструктивной».