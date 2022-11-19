Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 19 ноября 2022Мир

Украинским беженцам в Бельгии стало сложнее найти пристанище

Bruzz: куратор Пратте заявила, что беженцам с Украины в Бельгии стало сложнее найти приют

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Найти пристанище в Бельгии для беженцев с Украины становится все труднее. Они нередко ночуют на вокзале или в ночлежке для бездомных. Об этом рассказала куратор по вопросам миграции из муниципальной службы экстренной гуманитарной помощи SAMU Social Магали Пратте брюссельскому порталу Bruzz.

По ее словам, координация по поиску принимающих беженцев семей не работает должным образом. «Да, украинцы сейчас тоже оказываются на улицах. В среднем 100 украинских беженцев по-прежнему прибывают в Бельгию каждый день, в основном на Южный вокзал», — заявила Пратте.

Она объяснила, что в Бельгии за размещение беженцев власти отвечают власти регионов Брюссель, Фландрия и Валлония. Часто проблема кроется в плохой осведомленности людей о том, где могут быть свободные места для проживания. Многие не знают про Фландрию и Валлонию и едут в поисках приюта в Брюссель.

Ранее обозреватель Аркадиуш Микса пожаловался на то, что приехавшие в Польшу украинские беженцы освоились в чужой стране и пытаются навязать местным жителям свои правила. По его словам, со стороны складывается впечатление, будто находящиеся в стране украинцы чувствуют себя там увереннее, чем у себя дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Ким Чен Ын прокомментировал запуск новой МБР «Хвасон-17»
Болгарский генерал назвал цель провокации с ракетами в Польше
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Пользователи сети посчитали «естественный» образ известной модели обманом
В России спрогнозировали рост цен после Нового года
Украинским беженцам в Бельгии стало сложнее найти пристанище
Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
В Херсонской области заявили об использовании ВСУ детей в качестве наводчиков
Ким Чен Ын с женой и дочерью запустил баллистическую ракету
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.