В Херсонской области заявили об использовании ВСУ детей в качестве наводчиков

В Херсонской области заявили об использовании ВСУ детей как артиллерийских наводчиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют детей и подростков в качестве артиллерийских наводчиков в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.

По словам силовика, украинские военные используют детей и подростков «как для корректировки артиллерийского огня ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, так и в своей националистической пропаганде».

Как заявил собеседник агентства, один из задержанных подростков навел артиллерию на предприятие в Голопристанском районе области, в результате удара пострадало семь человек.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе ежедневно задерживают информаторов ВСУ, некоторых из них отпускают. По его словам, к тем, кто действительно информирует ВСУ, будет применяться «очень серьезное» наказание.