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01:56, 19 ноября 2022Культура

Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем

Композитор и лауреат музыкальной премии «Грэмми» Нед Рорем скончался в возрасте 99 лет
Нед Рорем

Нед Рорем. Фото: Boosey and Hawkes

Американский композитор, писатель и лауреат музыкальной премии «Грэмми» Нед Рорем скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте издательства Boosey and Hawkes.

Музыкант умер в пятницу, 18 ноября, в окружении семьи и друзей в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке.

По данным издательства, Рорем получил Пулитцеровскую премию в области музыки за «Воздушную музыку: десять этюдов для оркестра» (Air Music: Ten Etudes for Orchestra ).

Ранее сообщалось, что кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни. Линн умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

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Марина Совина
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