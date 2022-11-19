Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем

Композитор и лауреат музыкальной премии «Грэмми» Нед Рорем скончался в возрасте 99 лет

Американский композитор, писатель и лауреат музыкальной премии «Грэмми» Нед Рорем скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте издательства Boosey and Hawkes.

Музыкант умер в пятницу, 18 ноября, в окружении семьи и друзей в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке.

По данным издательства, Рорем получил Пулитцеровскую премию в области музыки за «Воздушную музыку: десять этюдов для оркестра» (Air Music: Ten Etudes for Orchestra ).

Ранее сообщалось, что кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни. Линн умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.