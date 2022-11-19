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08:42, 19 ноября 2022Мир

Военные подрались с туристами в ночном клубе

M1: американские солдаты подрались с иностранными туристами в ночном клубе в Венгрии

Фото: Nir Elias / Reuters

Американские солдаты из элитных сил специального назначения НАТО устроили драку с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на венгерский телеканал M1.

На данный момент нет информации о том, кто стал зачинщиком потасовки и с кем именно подрались американцы. Известно, что серьезно никто не пострадал.

Охрана ночного клуба не смогла утихомирить военных и вызвала полицию. Центральная следственная прокуратура Венгрии начала расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Посольство США в Будапеште пока никак не прокомментировало этот инцидент.

В марте жители города Ханья, расположенного на острове Крит, вышли на митинг после инцидента с несовершеннолетней критянкой и пьяными американскими военными. Двое членов экипажа авианосца «Гарри Трумэн» взломали двери и ворвались в гостиничный номер, где жила 14-лентняя девочка. Испугавшись, девочка спряталась в ванной и позвонила отцу. Тот прибежал на помощь вместе с администратором гостиницы. Американцев сдали в полицию, однако на утро их уже отпустили из участка.

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Марина Совина
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