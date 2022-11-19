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17:34, 19 ноября 2022Россия

Момент взрыва на газопроводе попал на камеру видеонаблюдения в центре Петербурга

«Mash на Мойке» опубликовал видео взрыва на газопроводе с камеры в центре Петербурга

Момент взрыва на газопроводе в Ленинградской области попал на камеру видеонаблюдения, установленную в центре Санкт-Петербурга. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На переднем плане записи виден крейсер «Аврора» на Петроградской набережной, в то время как на заднем плане за домами происходит взрыв и поднимается гигантский столб огня и дыма.

Канал также отметил, что случившееся испугало жителей Северной столицы — в экстренные службы по городу поступило более сорока заявок.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе, впоследствии начался сильный пожар. В МЧС России назвали причиной случившегося разгерметизацию. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Варвара Кошечкина
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