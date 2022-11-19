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17:15, 19 ноября 2022Россия

Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом

МЧС: причиной пожара на газопроводе под Санкт-Петербургом стала разгерметизация

Фото: Shutterstock

Причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом стала разгерметизация. Об этом сообщили в МЧС России, пишет Интерфакс.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — заявили в пресс-службе ведомства. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают пожарные. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал, уточнил глава области.

Дрозденко также проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено, а ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как отметили в правительстве Ленинградской области, сейчас выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

В Telegram-канале Следственного комитета России сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по инциденту.

Ранее в субботу, 19 ноября, в сети появилось видео с пожаром после взрыва в Ленобласти. Изначально сообщалось, что возгорание случилось на газозаправочной станции. Позже губернатор Дрозденко пояснил, что пожар произошел на газопроводе. Глава регионального правительства заверил, что нет риска распространения пламени на жилые дома.

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Нина Ташевская
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