В Одессе протестующие против отключения электричества перекрыли одну из улиц

В Одессе протестующие против отключения электричества перекрыли дорожное движение

Протестующие против отключения электричества жители Одессы перекрыли одну из улиц города. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Отмечается, что протестующие одесситы вышли на пешеходный переход на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко и перекрыли дорожное движение.

17 ноября представитель администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил, что без электричества остаются порядка 70 процентов жителей региона. Он уточнил, что имеющая доступ к электроэнергии часть населения получает электричество примерно два часа в день.