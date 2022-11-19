Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 19 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе протестующие против отключения электричества перекрыли одну из улиц

В Одессе протестующие против отключения электричества перекрыли дорожное движение

Протестующие против отключения электричества жители Одессы перекрыли одну из улиц города. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Отмечается, что протестующие одесситы вышли на пешеходный переход на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко и перекрыли дорожное движение.

17 ноября представитель администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил, что без электричества остаются порядка 70 процентов жителей региона. Он уточнил, что имеющая доступ к электроэнергии часть населения получает электричество примерно два часа в день.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.