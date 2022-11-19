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01:18, 19 ноября 2022Экономика

Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения клиентам

«Известия»: банки работают над отправкой кодов подтверждения клиентам через VK Messenger

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские банки работают над альтернативными способами отправки клиентам кодов для подтверждения оплаты. О новом способе пишут «Известия».

Теперь, помимо SMS и пуш-уведомлений, клиенты банков смогут получить подтверждение через VK Messenger. Систему тестируют во многих кредитных организациях, в том числе, в «Сбере».

По словам представителей VK, мессенджер позволяет банкам бесплатно отправлять своим клиентам уведомления о транзакциях (коды подтверждения, информацию о списании и поступлении средств, выпуск карт и тому подобное). Сервис уже работает в пилотном режиме.

Также запуск уведомлений через VK Messenger планируют рассмотреть МКБ, «Хоум Кредит», ПСБ и другие российские кредитными организации.

Ранее заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич рассказал о случаях двойного списания с карты. По его словам, двойное списание средств происходит при коде ошибки на кассе или нестабильной скорости интернета при оплате в онлайн-магазине. В таком случае необходимо попросить чек о покупке и об отказе и обратиться в банк.

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Юлия Мискевич
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