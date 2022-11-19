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02:33, 19 ноября 2022Экономика

Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды

Доцент Лебединская: вклад в НПФ поможет россиянам увеличить размер пенсии по старости

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), чтобы увеличить размер пенсии. О возможности накопить на пенсию дважды рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

По словам Лебединской, пенсия, которую получают от НПФ, имеет свои преимущества — она выплачивается раньше государственной и соответствует ей по размеру. Однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила она.

Помимо этого, существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний. «Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии», — подчеркнула доцент.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что в ряде случаев и в соответствии с планом власти могут увеличить размер пенсии россиян — пенсия может увеличиться при достижении россиянином 80 лет, изменении группы инвалидности или числа иждивенцев.

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Юлия Мискевич
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