Под Петербургом произошел разрыв газопровода

«Газпром трансгаз» сообщил о разрыве газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием

В Ленобласти произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием, участок оперативно отключили. Об этом ТАСС сообщили в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Отмечается, что компания завершает переключение потребителей на газоснабжение от других источников.

В МЧС также доложили, что открытое горение на газопроводе ликвидировано.

Ранее «Mash на Мойке» опубликовал видео случившегося с камеры в центре Петербурга. На переднем плане записи виден крейсер «Аврора» на Петроградской набережной, в то время как на заднем плане за домами поднимается гигантский столб огня и дыма.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе, впоследствии начался сильный пожар. В МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.