В Минобороны Франции сообщили, что поезд сбил участвовавших в учениях военных, один погиб

Поезд сбил участвовавших в учениях военных во Франции. В итоге один из них погиб. Об этом рассказали в Минобороны Франции, сообщает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, поезд наехал на группу военных вечером в четверг, 17 ноября. В тот момент они участвовали в сводных учениях в рамках общей базовой подготовки (ОБП) в регионе Фрежюс. На высоте Пюже-сюр-Аржен солдаты решили пересечь железнодорожное полотно, когда там шел поезд.

В итоге один из военных был сильно ранен и скончался на месте. Помимо него, пострадали также два человека, их госпитализировали. У еще одного солдата зафиксировано шоковое состояние после произошедшего.

На месте происшествия работают врачи, спасатели, жандармерия и полиция. Уже ведется расследование, выясняются обстоятельства ЧП.