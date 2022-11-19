В Одесской ОВА заявили, что СБУ занялась протестующими против отключений света одесситами

Служба безопасности Украины (СБУ) занялась людьми, выступающими против отключений света в Одессе. Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что к настоящему моменту в Одессе, в частности, задержали мужчину, призывавшего перекрывать дороги в знак протеста против отключений электроэнергии в городе. В домовом чате он указал другим жильцам на то, что их дом отключают с нарушениями, после чего те решили выйти на протестную акцию.

Позднее СБУ опубликовало видео, на котором мужчина признается в нарушении общественного порядка, уточняя, что руководствовался при этом лишь интересами жильцов дома.

Ранее в Одессе протестующие против отключения электричества перекрыли одну из городских улиц. Сообщалось, что местные жители вышли на пешеходный переход на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко и тем самым перекрыли дорожное движение.