Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 19 ноября 2022Россия

Катавшаяся на буксируемом снегокате россиянка погибла под колесами автомобиля

В Заречном 22-летняя девушка погибла, катаясь на буксируемом автомобилем снегокате

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области полицейские выясняют обстоятельства гибели 22-летней россиянки, сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в городе Заречный. Погибшая девушка ехала на снегокате, который на ленте буксировал автомобиль ВАЗ-2109. Во время движения потерпевшая упала на дорогу и угодила под колеса двигавшейся следом легковушки.

Водитель ВАЗ-2109 положил потерпевшую в машину и повез в местную больницу. В пути россиянка скончалась. Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что 24-летний водитель был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду на автомобиле без прав.

2 ноября в Иркутской области мужчина и подросток погибли во время катания на коньках по замерзшему водоему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.